KGSt/BMI: Zusammenarbeit im Projekt "Nationale Prozessbibliothek"

Das Bundesministerium des Innern und die der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) haben eine Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsprojektes "Nationale Prozessbibliothek" (NPB) unterzeichnet. Gegenstand des unter gemeinsamer Projektleitung von Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und BMI stehenden Forschungsprojektes "Nationale Prozessbibliothek" (NPB) ist es, eine föderale onlinebasierte Prozessbibliothek für alle Prozesse der öffentlichen Verwaltung aufzubauen und in ein dauerhaftes Betriebsmodell zu überführen.Gemeinsam mit Partnern aus Bund, Ländern und Kommunen entwickeln Wissenschaftler der HU Berlin und des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam eine Plattform zur Verwaltung von Prozessbausteinen, die zugleich erstmalig einen umfänglichen Überblick über vorhandene Prozessmodelle in Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen soll (siehe www.prozessbibliothek.de.)Das BMI und die KGSt setzen sich auf der Grundlage der Kooperation gemeinsam dafür ein, Prozessmanagement in der öffentlichen Verwaltung und den Aufbau und die Verbreitung der NPB zu fördern und zu unterstützen. Durch die Kooperation soll sichergestellt werden, dass die für die Errichtung der NPB erforderlichen konzeptionellen Grundlagen verwaltungsübergreifend entwickelt und damit der spätere Betrieb auf eine breite Basis gestellt werden. Durch Vernetzung und gemeinsame Nutzung von Expertenwissen werden Synergien erzielt.