Niedersachsen: Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechner spart bis zu 700.000 Euro

Die Niedersächsische Landesregierung hat in einer Kabinettssitzung den vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorgelegten Änderungsvorschlägen für das "Verwaltungsabkommen über den Norddeutschen Verbund für Hoch- und Höchstleistungsrechner (HLRN-Verbund)" zugestimmt.HLRN ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig Holstein. Der Verbund betreibt einen Supercomputer, der am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik in Berlin (ZIB) und an der Zentrale Services IT - ZIT (vormals Regionales Rechenzentrum für Niedersachsen RRZN) an der Leibniz Universität in Hannover installiert ist.Der seit 2001 bestehende Verbund von sechs Bundesländern wird von 2013 an durch den Beitritt von Brandenburg auf sieben Partner erweitert. Zudem werden sich künftig alle Länder stärker an den Energie- und Wartungskosten an den beiden Standorten der Rechner beteiligen. Die Änderungsvorschläge bedürfen der Zustimmung aller Partnerländer. Sobald diese vorliegen, wird Niedersachsen bis zu 700.000 Euro jährlich einsparen können.Den HLRN nutzen in der Mehrzahl Wissenschaftler an den Hochschulen der beteiligten Länder. Künftig sollen mit sehr aufwendigen Rechenoperationen aktuelle Fragestellungen sowohl aus der Umweltforschung, Klima- und Ozeanmodellierung, den Ingenieurwissenschaften wie Aerodynamik und Schiffbau als auch aus der Physik, Chemie und den Life Sciences beantwortet werden können.