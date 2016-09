THEMA - Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Nürnberg: Software stellt fundierte Grundlagen für die Stadtentwicklung bereit Das Amt für Stadtforschung und Statistik in Nürnberg und Fürth nutzt IBM SPSS Software, um aus vorhandenen Daten Entscheidungsgrundlagen für die Kommunalverwaltung abzuleiten. Die Software unterstützt die Verwaltungen bei der Ursachenanalyse, Aufdeckung von Schwachstellen und Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Leistungsfähige Automatisierungsfunktionalitäten steigern die Effizienz der Behörde und schaffen Freiräume für andere Aufgabengebiete.



Das Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth hat die Aufgabe, Daten aus der staatlichen und kommunalen Statistik zu organisieren, bereitzustellen, anzureichern und vorhandenes Wissen aus Verwaltungsregistern wie beispielsweise dem Einwohnermelde- oder Sozialamt zu erschließen und weiteren Referaten nutzbar zu machen. Alle Bereiche der Kommunalverwaltung benötigen quantitative Steuerungsinformationen mit Bezug zu übergreifenden Daten, wie z. B. Bevölkerung, Arbeitsplätzen, Gebäuden und Wohnungen, die das Amt für Stadtforschung und Statistik in aufbereiteter Form zur Verfügung stellt. Hinzu kommt die Bereitstellung fundierter Entscheidungshilfen für die kommunalen Planungsgremien, die Politik und die interessierte Öffentlichkeit beider Städte. Dazu gehören u. a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Vorausberechnungen der Bevölkerung.



Die Stadt entschied sich für IBM SPSS aufgrund der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit der Software: "IBM SPSS Statistics bietet uns alle Möglichkeiten für die Aufbereitung und Auswertung von Daten fast beliebiger Art", so Thomas Nirschl, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Amt für Stadtforschung und Statistik der Stadt Nürnberg. "Besonders wichtig für uns ist, dass IBM SPSS Statistics über eine Vielzahl von herstellerunabhängigen Schnittstellen die Einbindung, Aggregation und Analyse fast beliebiger Datenformate erlaubt. Auch die Ausgabe der aufbereiteten Datenbestände ist sehr flexibel und lässt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Auftraggeber für die Weiterverarbeitung exakt anpassen. Außerdem läuft IBM SPSS Statistics absolut stabil, wird laufend weiterentwickelt, und wir bekommen schnellen und kompetenten Support.“





Autor(en): iV-Redaktion