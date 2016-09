Hessen: Maßnahmenpaket für weitere Stärkung des ländlichen Raums

"Unser wichtigstes Ziel einer Strukturreform des Kommunalen Finanzausgleichs ist die Berücksichtigung des demographischen Wandels und damit eine Stärkung des ländlichen Raums als Teil der Kommunalen Familie", sagte Hessens Finanzminister bei der Vorstellung erster Vorschläge zur Neuordnung der Kommunalfinanzen. In einem ersten Maßnahmenpaket sollen nach Vorstellung der Landesregierung vier Schritte zur Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2014 verwirklicht werden:1. Berücksichtigung des demographischen Wandels in Form von Einwohnerrückgängen durch Einbau eines demographischen Faktors2. Abmilderung der Folgen von Einwohnerrückgang, indem bei Unterschreitung bestimmter Schwellenwerte die Zuweisungen aus dem KFA in der Regel noch zwei Jahre in alter Höhe fortgeführt werden (Ausweitung der Hauptansatzregelung)3. Stärkere Förderung für ländliche Mittelzentren4. Zusätzliche Investitionsstrukturförderung für den ländlichen RaumNach der Übergabe des Abschlussberichts der noch vom ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch eingesetzten Mediatorengruppe für eine KFA-Strukturreform im Oktober 2011 hatte sich im November vor einem Jahr die Facharbeitsgruppe KFA-Strukturreform konstituiert. Die inhaltliche Arbeit der Facharbeitsgruppe ist in zentralen Fragestellungen sehr weit fortgeschritten. Die nun vorliegenden Vorschläge sollen das Ausgleichssystem zukunftssicherer machen durch die stärkere Berücksichtigung des demographischen Wandels und der zentralörtlichen Funktionen im ländlichen Raum.Durch die Umsetzung des ersten Maßnahmenpakets sollen Städte und Gemeinden, aber auch die Kreise des ländlichen Raums beträchtliche Zuweisungsgewinne erfahren. Auf der Basis der vorläufigen KFA-Zahlen für das laufende Haushaltsjahr (2012) entstünde für das Haushaltsjahr 2014 ein Plus von 18,6 %, rund 72 Mio. Euro. "Es handelt sich also einerseits um eine behutsame Weiterentwicklung der bisherigen KFA-Rechtslage, auf der anderen Seite um eine deutliche Verbesserung der finanziellen Ausstattung. Verglichen mit dem gegenwärtigen Zustand erfahren alle 447 hessischen Kommunen bei Inkrafttreten 2014 einen Zugewinn", so Schäfer. Durch eine Neuverteilung innerhalb der Kommunalen Familie falle dieser Zugewinn bei ca. 260 Kommunen (gut 60 %) im ländlichen Raum stärker aus.