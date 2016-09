Nordrhein-Westfalen: European Energy Award

Insgesamt 20 nordrhein-westfälische Kommunen und vier Landkreise sind für ihre ganzheitlichen Klimaschutzstrategien und -projekte, kommunalen Förderprogramme und für den Einsatz regenerativer Energien und die Energieeinsparung mit dem European Energy Award ausgezeichnet worden. Rund 120 Verwaltungen aus Nordrhein-Westfalen nehmen zurzeit an diesem Energiemanagement- und -zertifizierungsverfahren teil. "Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie von allen gemeinschaftlich getragen wird. Die Wende findet vor allem in den Dörfern und Städten statt. Bürgerinnen und Bürger sind genauso gefragt wie die Stadtwerke vor Ort", so NRW-Klimaschutzminister Remmel. "Jede Kommune in NRW sollte ein Klimaschutzkonzept auf den Weg bringen. Der European Energy Award zeigt: Die Energiewende ist made in NRW. Viele Kommunen haben einen wichtigen Meilenstein erreicht."Ein positives Signal sei auch, dass viele Kommunen mit Nothaushalt erfolgreich bei der Umsetzung der Energiewende seien. "Ökonomie und Ökologie sind keine Gegensätze. Wir sind dabei, mit den erneuerbaren Energien einen starken Wirtschaftszweig aufzubauen, der auch die Kommunen stärken kann" so Remmel. NRW profitiere sehr von der kommunalen Wertschöpfung durch den Einsatz erneuerbarer Energien.Den European Energy Award (EEA) erhält eine Kommune, wenn sie mindestens 50 % der Maßnahmen umsetzt, die zu Beginn des Prozesses von einem akkreditierten Ingenieurbüro vorgeschlagen wurden. Das sind dieses Mal: Altenberge, Anröchte, Rosendahl, Wenden, Kreis Coesfeld, Kreis Lippe, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Bad Salzuflen, Bergheim, Castrop-Rauxel, Detmold, Emsdetten, Ennepetal, Hamm, Hörstel, Hürth, Lengerich, Marl, Oberhausen, Soest, Vreden, Witten und Drensteinfurt.