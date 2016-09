Stadt Pirmasens: Beteiligung am kommunalen Entschuldungsfonds

Die Stadt Pirmasens will sich dem kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zur Tilgung von Liquiditätskrediten anschließen. Über dieses Hilfsprogramm des Landes zur Verbesserung der finanziellen Situation seiner Städte und Kommunen baut die westpfälzische Stadt in den nächsten 15 Jahren Schulden in Höhe von rund 149 Mio. Euro ab. Die Finanzierung wird gespeist zu je einem Drittel aus dem rheinland-pfälzischen Landeshaushalt und dem kommunalen Finanzausgleich, ein weiteres Drittel bringt Pirmasens als Eigenanteil auf; dieser beträgt über die gesamte Laufzeit hinweg jährlich mindestens 3,31 Mio. Euro.Die vom Stadtrat genehmigte Teilnahme am KEF-RP wird die von Strukturwandel und demographischem Wandel doppelt belastete Stadt in einem Gesamtvolumen von rund 149 Mio. Euro entlasten. Dabei basiert der KEF-RP in seinen Grundzügen auf einer Pirmasenser Idee. "Unser Finanzdezernent Michael Schieler hatte angeregt, dass das Land angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus mit günstigem Geld die teuren Kredite von Städten und Kommunen auslösen könnte", erklärt Oberbürgermeister Dr. Bernhard Matheis. "Seine Idee und Anregung standen somit Pate für einen vorbildlichen und modellhaften Kraftakt des Landes zur Stützung seiner größtenteils überschuldeten Städte und Gemeinden – und dies zahlt sich jetzt auch für uns selbst aus. Besonders freut es mich, dass es mir in einer parteiübergreifenden Initiative mit OB-Kollegen gelungen ist, gemeinsam mit Städte- und Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund das Land von diesem Konzept auch politisch zu überzeugen."Die Unterzeichnung des Konsolidierungsvertrags zur Teilnahme am KEF-RP zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Pirmasens ist für Anfang 2013 vorgesehen.