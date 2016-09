THEMA - E-Government

INFOMA: newsystem kommunal für iT-Dienstleisters KIRU Die baden-württembergische KIRU Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm Zweckverband nimmt die Software newsystem kommunal der INFOMA Software Consulting GmbH in ihr Produkt- und Leistungsangebot auf. In einer EU-Ausschreibung hat sich INFOMA mit der integrierten Lösung für das neue kommunale Finanzwesen gegen den Wettbewerb behauptet. Interessenten und Anwender des INFOMA-Verfahrens im Verbandsgebiet der KIRU können damit newsystem kommunal nun im Komplettbetrieb des Dienstleisters nutzen.



Spätestens zum 2. Quartal 2013 wird das INFOMA-Verfahren sowohl in der kameralen als auch in der doppischen Variante vollständig in das Portfolio des kommunalen Dienstleisters eingebunden sein. Dann kann die KIRU den Verbandsmitgliedern in Baden-Württemberg eine Lösung anbieten, die alle Anforderungsbereiche des kommunalen Finanzwesens vollumfänglich abdeckt – optional auch mit Produkten zu weiterführenden Themen, wie beispielsweise Analyse- und Steuerungssystem (BI), Workflow, Dokumenten-Managementsystem oder Liegenschafts- und Gebäudemanagement.



Im Hinblick auf den für Baden-Württemberg festgelegten Doppik-Umstieg bis zum Jahr 2020 gewährleistet zudem die Möglichkeit des problemlosen späteren Wechsels von der kameralen auf die doppische Version innerhalb von newsystem kommunal den Verwaltungen Zukunfts- und Investitionssicherheit.



Autor(en): iV-Redaktion