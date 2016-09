Westfalen-Lippe: Sieben Kommunen erarbeiten strategische Kulturplanung

In Westfalen-Lippe werden in den kommenden Monaten sieben Kommunen strategische Kulturplanungen erarbeiten. Der Kreis Höxter sowie die Städte Lippstadt (Kreis Soest) und Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein) wollen jeweils umfassende Kulturentwicklungsplanung betreiben. Der Kreis Olpe sowie die Kooperation der Städte Ahlen und Beckum (beide Kreis Warendorf) werden einen Kinder- und Jugendkulturentwicklungsplan erarbeiten. Beide haben dafür in den vergangenen Jahren Grundlagen gelegt. In der zweiten interkommunalen Kooperation haben sich die Städte Halver, Kierspe, Meinerzhagen und die Gemeinde Schalksmühle (alle Märkischer Kreis) im Rahmen der Regionale 2013 bereits zusammengeschlossen und wollen nun auch ein gemeinsames Kulturkonzept entwickeln. In der kreisfreien Stadt Hagen dagegen geht es um einen Masterplan Kultur mit dem Schwerpunkt Interkultur. Eine Zwischenbilanz wird bei der nächsten Westfälischen Kulturkonferenz am 19. April 2013 gezogen.Die sieben Planungsprozesse finden im Rahmen der Kulturagenda Westfalen statt und haben Pilotfunktion. Dadurch sollen möglichst viele Kulturplanungen und kulturpolitische Diskurse in Kommunen, Kultureinrichtungen und bei anderen Kulturorganisationen überall in Westfalen-Lippe angestoßen und bereits begonnene Prozesse unterstützt werden. Ziel der Kulturagenda Westfalen insgesamt ist die strategische und organisatorische Verbesserung der Kulturarbeit in Westfalen-Lippe.Rund zwei Dutzend weitere Kommunen und Kulturorganisationen wollen bislang die Pilotplanungsprozesse als Beobachter begleiten. Auf diese Weise können sie für ihre eigene Kulturarbeit profitieren und es können weitere Kooperationen gefördert und Synergien hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kulturkontakt-westfalen.de