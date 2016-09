Bayern: Ausgezeichnete E-Government-Lösungen

Bereits zum dritten Mal wurde jetzt der bayerische E-Government-Preis verliehen. Er stand in diesem Jahr unter dem Motto: "Vorsprung durch E-Government für Wirtschaft, Kommunen und Verwaltung". Alle staatlichen und kommunalen Behörden waren aufgerufen, besonders innovative und in der Verwaltungspraxis bewährte Lösungen einzusenden.Die Stadt Ingolstadt ist für sein Bürgerserviceportal mit dem E-Government-Löwen der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet worden. Das gemeinsam mit der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) entwickelte Ingolstädter Portal ist bereits im Produktiveinsatz erfolgreich. Mehr als 100 Formulare aus vielen Bereichen des täglichen Lebens stehen zum Download bereit. Einige können mittels Authentifizierung mit dem neuen Personalausweis auch direkt digital unterzeichnet und versendet werden. Das Angebot wird weiter ausgebaut.Den zweiten Preis erhielt die Bayerische Vermessungsverwaltung mit ihrem "BayernAtlas" – dem zentralen Zugang zu amtlichen Karten und Luftbildern. Dazu der IT-Beauftragte der Staatsregierung, Finanzstaatssekretär Franz-Josef Pschierer: "Diese können sehr einfach mit Informationen anderer Verwaltungen kombiniert werden – ein gelungenes Beispiel für OpenData und Interdisziplinarität."Der dritte Preis wurde der Bayerischen Staatskanzlei für die Datenbank "BAYERN|RECHT" verliehen. Sie stellt einen kostenfreien und zentralen Zugang zu Gesetzen, Verordnungen, dem Hochschulrecht und ausgewählten Rechtsprechungen für Jedermann dar. Einen Sonderpreis erhielt die Stadt Bad Wörishofen für ihr Projekt "Bürgerhaushalt Bad Wörishofen". Über das Internet können alle Bürger der Stadt über Projekte 2013 mitdiskutieren und werden so aktiv in die Entwicklung der Stadt eingebunden. Weitere Informationen im Internet unter http://www.cio.bayern.de/