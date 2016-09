Hochschule Harz: Bedeutung von Social-Media-Instrumenten für die Wirtschaftsförderungen

Nachdem sich im Zeitraum von August bis September 2012 über 100 Wirtschaftsförderer aus dem gesamten Bundesgebiet an einer Studie zum "Einsatz von Social Media Instrumenten in der kommunalen Wirtschaftsförderung" beteiligt hatten, ist die Auswertung jetzt in einer Veröffentlichung erschienen.Dass soziale Medien eine direkte Kommunikation und Interaktion mit dem Adressaten ermöglichen, hat bereits ein Großteil (44 %) der befragten Wirtschaftsförderer erkannt und stuft Social Media für die eigenen Marketingaktivitäten als wichtig bzw. sehr wichtig ein. Im Hinblick auf die tatsächliche Nutzung in der eigenen Organisation gab über die Hälfte (55 %) der Befragten an, soziale Medien bereits für Marketingaktivitäten einzusetzen bzw. die Nutzung konkret zu planen. Am stärksten setzen dabei privatwirtschaftlich organisierte Wirtschaftsförderungen (GmbH oder Mischform aus GmbH und Amt) entsprechende Instrumente ein oder planen dies. Dagegen ist ein Großteil der Wirtschaftsförderer im Social Media Bereich weder aktiv noch ist die Nutzung geplant. Institutionen mit sechs bis zehn Mitarbeitern nutzen soziale Medien stärker (58 %) als personell kleinere Wirtschaftsförderungen (weniger als drei Beschäftigte; 26 %). Ein entsprechendes Engagement ist allerdings auch hier bei einem Großteil aktiv geplant.Insgesamt bewerten die befragten Wirtschaftsförderer den bisherigen Erfolg ihrer realisierten Social-Media-Aktivitäten als eher positiv. Meistgenutzte Plattformen sind dabei soziale Netzwerke (86 %), allen voran Facebook und XING. Auch Videoplattformen (28 %), Microblogs (19 %) und Diskussionsforen (18 %) spielen bei der Nutzung eine wichtige Rolle. Über diese Kanäle sollten vor allem Veranstaltungen (83 %), Standortinformationen (80 %) und Tourismusinformationen (54 %) publiziert werden. Als Chancen bei der Nutzung sozialer Medien gab ein Großteil (65 %) der Befragten die Außenwirkung der eigenen Institution und die Aktualität (63 %), die Reichweite (53 %) und die Schnelligkeit (51 %) des Mediums an. Problematisch sind hingegen der zeitliche Mehraufwand (70 %), eine mögliche Informationsflut (54 %), der Datenschutz (45 %) und zusätzliches Personal (38 %). Die Umsetzung von Social-Media-Marketing in Wirtschaftsförderungen ist stark von der Größe, den verfolgten Zielen und den finanziellen Mitteln der jeweiligen Institution abhängig. Prinzipiell sprachen sich die Befragten für eine interne Organisation aus. Eine bestmögliche Umsetzung könnte allerdings auch Verbindungen zu (anderen) Ämtern (49 %) und/oder externen Beratern (56 %) sicherstellen.Die Studie zeigt, dass ein Großteil der befragten Wirtschaftsförderer bereits positive Erfahrungen mit Social-Media-Aktivitäten gesammelt hat. Dennoch herrscht große Ungewissheit darüber, was z. B. die (datenschutz-)rechtlichen Rahmenbedingungen der Plattformbetreiber oder konkrete Kosten-Nutzen-Effekte beim Einsatz von Social Media betrifft. Die Studie hat gezeigt, dass sich die Zielgruppe der Wirtschaftsförderung zwar zunehmend stärker aber aktuell noch eher verhalten im Social Web präsentiert, was derzeit gegen ein Marketing allein über diesen Kanal spricht.Die empirische Untersuchung erfolgte im Rahmen der Arbeiten des Innovationslabors für angewandte IT in der Wirtschaftsförderung (WiföLAB) am Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz. Darüber hinaus beteiligte sich die KGSt als langjähriger Forschungspartner des Kompetenzzentrums für Informations- und Kommunikationstechnologien, Tourismus, Dienstleistungen der Hochschule Harz. Alle Ergebnisse können kostenfrei unter http://wifoe-lab.hs-harz.de angefordert werden.